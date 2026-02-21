Суд в Саратове не стал взыскивать с туроператора ущерб за грязный пляж на Бали

Первый кассационный суд общей юрисдикции в Саратове оставил в силе решения нижестоящих инстанций, отказавших туристам из Белгорода во взыскании компенсации с туроператора за необорудованный пляж на Бали. Инстанция согласилась, что ответственность за качество пляжа несет не туроператор, если в договоре не было обещаний о его оборудовании, сообщили в пресс-службе суда.

Как следует из материалов дела, туристы отправились на Бали группой из пяти человек. Бронирование оформляли в два этапа в турфирме «Миллениум»: сначала, в июле 2024 года, одна из заявительниц забронировала тур на двоих с 7-го по 19 февраля 2025 года. А через два месяца, в сентябре, к ним присоединились еще три человека — на них оформили отдельный договор. В итоге все пятеро вылетели в одну дату в отель Jimbaran Bay Beach Resort & Spa. Общая стоимость поездки составила 778,4 тыс. руб.

Прибыв на место, белгородцы обнаружили, что прилегающая к отелю пляжная зона загрязнена и не оборудована. По мнению истцов, при продаже тура компания предоставила недостоверную информацию, показав фотографии с чистым океаном и шезлонгами. В досудебном порядке агентство предлагало путешественникам компенсацию в 10 тыс. руб. на такси до альтернативного пляжа, но клиенты отказались и подали иск. В ходе разбирательства заявители уточнили требования, попросив взыскать с турфирмы «Миллениум» агентское вознаграждение — 25,6 тыс. руб., а также компенсацию морального вреда по 50 тыс. руб., материальный ущерб по 10 тыс. и штраф.

Представители ООО «ТК Миллениум» иск не признали, указав, что являются лишь посредником, а непосредственный исполнитель услуг — туроператор ООО «А Клуб». Вся необходимая информация о туре была предоставлена клиентам при заключении договора. Представители «А Клуба» на заседание не явились, причины суду неизвестны.

Суд установил, что в описании отеля на сайте туроператора и в документах указывалось, что пляж является общественным, песчаным, а отель расположен на первой береговой линии. Сведений о наличии собственного оборудованного пляжа с зонтиками и шезлонгами в договоре не содержалось. Кроме того, наличие оборудованного пляжа не было оговорено туристами как существенное условие при заключении договора. «Доказательств того, что истцам была доведена информация об оборудованном пляже при отеле, которая не соответствовала фактическим обстоятельствам, суду не представлено», — говорится в решении Октябрьского районного суда Белгорода.

Суд подчеркнул, что турагент надлежащим образом исполнил свои обязанности по предоставлению информации, поэтому основания для взысканий отсутствуют. Первый кассационный суд общей юрисдикции не нашел оснований для отмены судебных актов первой и апелляционной инстанций и оставил жалобу туристов без удовлетворения.

Нина Шевченко