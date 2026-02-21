Бизнес раскручивает снежный тренд

В последние несколько дней на Москву и Подмосковье обрушился мощный снегопад. Его последствия разгребают до сих пор. 20 октября высота сугробов достигла 80 см — это рекорд за всю историю метеонаблюдений, сообщили в метеорологической обсерватории МГУ. А район Внуково вошел в пятерку мест на планете, где за сутки выпало больше всего осадков, писал ТАСС. В ближайшие дни таких же снегопадов в городе не ожидается. До плюсовых значений температура не поднимется как минимум до марта. Из-за рекордных осадков более чем в два раза выросли цены на услуги промышленных альпинистов.

Если чистка снега высотой до 15 см стоит около 50 руб. за квадратный метр, то сейчас цены доходят до 120 руб., рассказал “Ъ FM” руководитель компании «Горфокс» Виктор Сорокин: «Заказов сейчас очень много, снег бьет все рекорды. Если сравнивать с прошлой зимой, то снега больше однозначно. Мы занимаемся чисткой скатных и плоских кровель. Вывозим снег. Заказов очень много, людей не хватает. Стоимость увеличилась в связи с повышением спроса. Техника не справляется, нужно больше мощностей. Все это в совокупности дает повышение стоимости.

Самый немаловажный факт — это слой снега, количество выпавших осадков. Бывает такое, что бизнес не экономит, у них репутация, они чистят довольно часто, каждые 5-10 см. А бывают собственники зданий, которые копят много снега, притом уже подтаявшего. Склады и другие площади на грани превышения нагрузки на 1 квадратный метр. Инженеры замеряют, если допустимая норма, то они выжидают, если нет, чистят».

В столичной мэрии сообщали, что к уборке снега в городе привлечены все коммунальные службы Москвы. На улицах также работает весь парк спецтехники. Но окончательно снег в городе уберут минимум через неделю, рассказал председатель правления союза жилищных организаций Константин Крохин: «По нормативу первые шесть часов с момента окончания снегопада должны быть прочищены все подходы к жилым объектам и социальным, образовательным учреждениям. В течение 16 часов должны освободиться от снега все проезды вокруг жилых, образовательных, социальных объектов. В первые сутки должны быть прочищены все подъезды к торговым объектам. В течение четырех суток после окончания снегопада должны быть ликвидированы все последствия снегопада.

В 2025 году вице-мэр по ЖКХ говорил, что девять суток. То есть они изменили нормативы для окончательного вывоза снега и приведения в соответствие, как было до. При этом если снегопад продолжается несколько дней, это не значит, что нужно дожидаться его окончания, и после этого отсчитывается срок.

Если высота снежного покрова достигла 5 см, то в этом случае управляющие организации уже должны начинать уборку».

Тротуары и подходы к жилым домам и социальным объектам коммунальщики обязаны чистить не реже трех раз в день. Но в мэрии просят москвичей с пониманием относиться к неудобствам, связанным с работой по очистке города. Впрочем, многие москвичи решили самостоятельно разгребать последствия снегопада. За последние дни в городе в два раза вырос спрос на аренду уборочной техники, сообщил “Ъ FM” директор направления «Спецтехника и транспорт» в «Авито» Тимур Осипов: «На фоне снегопадов москвичи стали активнее арендовать спецтехнику для уборки снега. В последние дни спрос на тракторы и мини-тракторы в столице вырос более чем в 2,5 раза относительно спокойного периода в середине месяца.

В начале февраля, в дни обильных снегопадов, число запросов на одно объявление об аренде вырастало более чем в 3,5 раза по сравнению с периодами, когда осадков не было. Средняя стоимость аренды при этом в городе составляет около 3,5 тыс. руб. в час при повышенном спросе. Январская же статистика подтверждает устойчивый снежный тренд.

Спрос на аренду тракторов и прочей снегоуборочной техники в Москве в конце декабря и начале января 2026 года был в 10 раз выше по сравнению с началом зимы».

Из-за снегопадов россияне стали больше покупать лопат на маркетплейсах. Число заказов в январе увеличилось в девять раз. А как рассказывал “Ъ FM”, вырос и спрос на услуги по откапыванию автомобилей. Стоимость услуги начинается от 1 тыс. руб.

Ангелина Зотина