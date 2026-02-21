Степашин рассказал, как Путин просил Ельцина отпускать его к больному отцу

Бывший премьер-министр Сергей Степашин назвал одним из качеств Владимира Путина порядочность. Он привел в пример историю о том, как господин Путин, будучи директором ФСБ, попросил у Бориса Ельцина разрешения ездить каждые выходные в Санкт-Петербург к болевшему отцу.

Со слов экс-премьера, господин Ельцин поинтересовался, зачем нужны еженедельные поездки. «У него (Владимира Путина.— "Ъ") отец болел тяжело, и он каждый выходной приезжал. И, по сути дела, санитаром был два дня»,— рассказал господин Степашин в интервью ТАСС.

Владимир Путин был назначен директором Федеральной службы безопасности в июле 1998 года. Его отец Владимир Спиридонович умер в 1999 году в возрасте 88 лет. В том же году господин Путин стал председателем правительства. На этом посту он сменил Сергея Степашина.