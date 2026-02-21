Глава СК России затребовал доклад расследовании дела о нарушении прав жильцов аварийного дома в Перми

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК России по Пермскому краю Дениса Головкина доклад о ходе расследования уголовного дела о нарушении прав жильцов аварийного дома в Перми. Как говорится в сообщении Следственного комитета, речь идет о нарушении прав жильцов многоквартирного дома на ул. Серединной. Здание 1956 года постройки длительное время находится в непригодном состоянии: в стенах образовались многочисленные трещины, отсутствует отопление, газо- и водоснабжение не осуществляется. В 2021 году дом ввиду высокой степени физического износа конструкций признан аварийным, однако сроки расселения установлены не ранее 2030 года. Обращения граждан в различные инстанции результатов не принесли.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ