В аэропорту Сочи задержали 17 рейсов из-за погоды в Москве и атак БПЛА

В аэропорту Сочи задерживается вылет 17 рейсов, причиной стали поздние прибытия воздушных судов. Пресс-служба авиагавани уточнила, что самолеты задержались «на фоне временных ограничений воздушного пространства, вводимых в аэропортах Центральной части России ... а также по погодным условиям аэропортов Московского авиаузла».

«Некоторые задержки были связаны с производственными причинами у авиакомпаний», — добавили в пресс-службе. Там заверили, что авиакомпании обеспечивают пассажиров «всем необходимым в соответствии с требованиями законодательства».

Сегодня власти Татарстана сообщили о массированной атаке БПЛА на регион. К настоящему моменту ограничения для аэропортов Казани и Нижнекамска отменены.