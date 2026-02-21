В Москве заочно арестовали бизнесмена, сорвавшего оборонзаказ по производству ракет

Преображенский суд Москвы заочно арестовал гендиректора подрядной компании «Нагваль стройтех» Сергея Гутенко. Он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере и злоупотреблении полномочиями при выполнении гособоронзаказа, сообщает ТАСС. Защита обжаловала решение суда. Бизнесмен объявлен в международный розыск.

Уголовное дело возбудили в июне 2025 года по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и п. «б» ч. 2 ст. 201.1 УК РФ (злоупотребление полномочиями при выполнении гособоронзаказа). По версии следствия, корпорация «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) заключила с «Нагваль стройтехом» два договора на поставку и монтаж оборудования. «Нагваль стройтеху» выплатили аванс в размере 15%. Господин Гутенко перечислил деньги на расчетные счета ООО «Союз Восток» на «цели, не связанные с исполнением вышеуказанных договоров».

В обеспечение исполнения вышеуказанных договоров «Нагваль стройтех» заключила договор банковской гарантии с ВТБ. В итоге банку был причинен материальный ущерб в особо крупном размере. Из-за срыва госпрограммы «Развитие оборонно-промышленного комплекса» нанесен «существенный вред законным интересам РФ», причинен ущерб обороноспособности страны, а также «подорван авторитет и деловая репутация федерального органа исполнительной власти», считает следствие.