Зарубежные СМИ: Какими могут быть последствия от отмены пошлин Дональда Трампа?

Дональд Трамп подписал указ о введении 10-процентных пошлин на товары из всех стран мира. Они вступят в силу 24 февраля и будут действовать 150 дней. До этого Верховный суд США признал введение большей части таможенных сборов незаконным. Судебная инстанция постановила, что президент превысил свои полномочия, когда ввел тарифы почти на все товары, которые ввозят в страну. Трамп ссылался на закон, который позволяет главе Белого дома регулировать импорт при чрезвычайных ситуациях. Он утверждал, что вводит пошлины для борьбы с незаконным оборотом наркотика фентанила, который поступал из Канады, Мексики и Китая. Однако Верховный суд отнесся к этому аргументу скептически. Американские СМИ считают, что решение ВС грозит вызвать волну исков со стороны компаний по всей стране. Они могут потребовать вернуть деньги, уплаченные в рамках пошлин. Зарубежные СМИ отмечают и другие последствия от отмены тарифов. Подробнее — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

По словам источников CNN, Трамп во время оглашения вердикта был в столовой Белого дома, на завтраке с губернаторами. После того, как он получил записку с новостью, президент пришел в ярость и назвал решение судей «позором». Пришлось прервать встречу с чиновниками и впервые за месяц вернуться в зал для брифингов. Собеседники телеканала считают отмену таможенных сборов огромным ударом по президенту. Агрессивная тарифная политика Трампа была важным рычагом давления на иностранных лидеров, а сами пошлины в считанные минуты меняли международные цепочки поставок и торговые альянсы. Теперь ситуация может выйти из-под контроля, и пока нет ясности, что будет дальше, отмечает CNN. Впрочем, внутри администрации тоже готовились к вердикту Верховного суда и планировали запасные варианты, которые теперь может использовать Трамп. Например, анонимные чиновники указывают на более агрессивную опцию в виде «лицензионных» сборов вместо пошлин. Они позволили бы Трампу сохранять возможность вводить их по своему усмотрению. Однако такой подход в белом доме считают рискованным, поскольку он тоже может привести к судебному разбирательству.

На втором президентском сроке Трамп всегда одерживал почти безупречные победы в Верховном суде. Внезапность поражения накануне можно было ощутить на пресс-конференции в Белом доме, пишет Politico. И все же в последнее время суд уже шел против Белого дома, отмечает издание. Так, в декабре судьи заявляли, что Трамп не имеет права посылать в американские города Национальную гвардию. И выражали скепсис по поводу попыток президента уволить сотрудников Федеральной резервной системы. В любом случае решение создаст напряженность между президентом и любым из судей, которые голосовали за отмену пошлин, подытоживает Politico.

The New York Times напоминает, что не все товары, импортируемые из США, перестали облагаться тарифами. Судьи отменили лишь четверть пошлин — самые жесткие, и оставили без изменений сборы на иностранную сталь, автомобили и другие товары по соображениям национальной безопасности. Для The New York Times главной загадкой остается вопрос уже действующих торговых соглашений с другими странами. Чтобы смягчить пошлины, с Белым домом заключали сделки власти Японии, Швейцарии и Южной Кореи.

Поражение Трампа может отразиться и на работе американских компаний, отмечает Bloomberg. Многие предприятия в последние месяцы пытались найти способы вернуть уплаченные ими тарифы. К февралю иски по возврату денег подали производители алюминия, крупные бренды и сотни малых предприятий, которые базируются в США. По данным агентства, решения судей ждали больше 1,5 тыс. фирм.