Над Ульяновской областью средствами ПВО перехватили и уничтожили БПЛА

Над территорией Ульяновской области дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили вражеский БПЛА, сообщает губернатор региона Алексей Русских в своем Telegram-канале.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По словам главы региона, место падения зафиксировано на территории Димитровграда. Пострадавших и повреждений имущества нет. На месте работают спецслужбы.

В Ульяновской области продолжает действовать режим беспилотной опасности. Возможно отключение мобильного интернета. В Ульяновском аэропорту (Баратаевка) введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

Руфия Кутляева