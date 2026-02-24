Аварийные метры вызывают споры

Муниципалитеты сталкиваются с проблемами при определении стоимости выкупа жилья, которое изымается, например, в рамках расселения аварийного фонда, показало прошедшее в Совете федерации обсуждение. Проводимая по госзаказу оценка нередко оказывается заниженной, а встречная, инициированная гражданами — завышенной. Это противоречие зачастую приводит к судебным спорам. Муниципалитеты просят у центра урегулировать этот вопрос, отмечая случаи инвестирования гражданами в аварийное жилье исключительно в целях получения выплат. В Фонде развития территорий (ФРТ) сообщили, что готовится законопроект, определяющий, что рыночная стоимость такого жилья должна учитывать его непригодность для проживания.

В Совете федерации прошел круглый стол по теме определения выкупной цены за изымаемое жилье — речь идет, в частности, о случаях расселения аварийных домов. Напомним, у граждан есть выбор — получить либо новое жилье взамен подлежащего сносу, либо компенсацию. Эти выплаты нередко становятся предметом споров, что затягивает сроки расселения.

Как пояснила замруководителя администрации Сыктывкара по вопросам жилищной политики Кристина Ващенкова, муниципалитеты проводят оценку в рамках госзакупок — и разные оценщики могут определять разную стоимость даже стоящим рядом аварийным домам. Нередко, по словам главы Русского общества оценщиков Дмитрия Хлопцова, предложенная на основе такого заключения выплата не позволяет приобрести другое жилье — граждане на нее не соглашаются, а их встречная оценка зачастую оказывается завышенной. После этого начинается судебный спор, в рамках которого изначально предложенная выплата повышается.

Начальник правового отдела администрации Прокопьевска Антонина Мягких отметила, что в законодательстве не урегулирован вопрос равноценности возмещения — в частности, что оценщики используют в качестве аналогов. Например, как рассказал начальник управления городского развития администрации Кемерово Николай Хаблюк, были случаи, когда оценщики в качестве аналогов брали за основу не реальные сделки со схожим жильем, а объявления на «Авито» с кратно большей стоимостью.

При этом суды взыскивают помимо основной компенсации и возмещение за непроведенный капремонт — муниципалитеты и регионы считают, что необходимо пересмотреть подход к этому вопросу. Замглавы минстроя Пермского края Фаина Минх предложила внести в законодательство, что право на такую выплату могут иметь только граждане, проживающие на основании договора приватизации, а сама сумма рассчитывается исходя не из стоимости объема работ, а из разницы между стоимостью жилья в аварийном доме и в ином, нормальном доме того же года постройки со схожими характеристиками. Сейчас, по ее словам, порой граждане «инвестируют» в аварийное жилье, лишь чтобы получить выплаты,— компенсации за капремонт такие собственники, считает чиновница, получать не должны, поскольку и так купили жилье «с дисконтом».

В Минстрое напомнили о действующем ограничении для случаев приобретения жилья, которое на момент сделки уже было признано аварийным — замдиректора департамента КРТ Максим Галь отметил, что в такой ситуации выкупная стоимость не может быть выше суммы сделки. Есть, признал он, и фиктивные сделки, которые совершаются исключительно для повышения потенциальной выплаты без реального перехода права собственности,— многие из них суды признают мнимыми. На этом фоне Максим Галь допустил, что норма в некоторых случаях может не работать и стоит дополнительно урегулировать этот вопрос.

Муниципалитеты считают, что все эти вопросы необходимо четче определить в федеральном стандарте оценки, но замдиректора департамента корпоративного регулирования Минэкономики Ирина Филиппова отметила, что это не предмет регулирования стандарта — Жилищный кодекс напрямую устанавливает, что определяется рыночная стоимость изымаемого помещения, а любые ограничения в стандарте приведут к уходу от этого подхода. В ФРТ проблемы с определением стоимости оценки признают — наблюдаются они, по словам директора фонда Андрей Шелкового, в каждом регионе. В связи с этим разрабатывается законопроект, предусматривающий, что оценка стоимости изымаемого жилья должна проводиться с учетом его непригодности для проживания.

