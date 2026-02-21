Индия запретила клиникам работать с представителями российских страховщиков

Власти Индии запретили коммерческим клиникам напрямую работать с представителями российских страховщиков. Об этом сообщили в АТОР. Прежде такой запрет действовал только для государственных клиник, однако частные работали с российскими туристами по стандартной схеме оплаты лечения через ассистанс.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Amit Dave / Reuters Фото: Amit Dave / Reuters

О новых правилах индийские власти российских страховщиков не уведомляли, заявили в компании «ЕВРОИНС Туристическое страхование», чьи клиенты столкнулись с требованием самостоятельной оплаты услуг в коммерческой клинике Индии.

«С 2026 года индийская сторона, вероятно, под санкционным давлением без всяких предупреждений неожиданно запретила своим коммерческим клиникам работать с любыми российскими компаниями-ассистансами», — рассказали в компании. Страховщик подчеркнул, что медпомощь туристам продолжают оказывать, но оплату услуг теперь будут проводить через местные ассистанс-компании. Соответствующие договоры уже оформляются.