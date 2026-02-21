Белгородский губернатор анонсировал отсрочки для бизнеса по уплате налогов

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о планах предоставить бизнесу из приграничных районов отсрочки по платежам в бюджет. Эта тема обсуждалась накануне во время телефонного разговора с премьер-министром Михаилом Мишустиным, добавил он.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба правительства Белгородской области Фото: пресс-служба правительства Белгородской области

«Проговорили о необходимости предоставления отсрочки бизнесу приграничья от налоговых, страховых выплат», — сообщил господин Гладков.

По его словам, сейчас «готовим документы», чтобы детальнее рассмотреть вопрос на заседании областного правительства. Губернатор подчеркнул, что главы приграничных муниципалитетов будут обязаны довести информацию до местного бизнеса, «которому крайне необходима государственная помощь».