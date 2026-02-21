Осужденный за нападение на мурманского губернатора Чибиса погиб на СВО

Житель Апатитов Александр Быданов, который в 2024 году ранил ножом губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, погиб на СВО. Информация об этом появилась на странице осужденного в «ВКонтакте», на нее обратил внимание «Интерфакс».

Фото: Лев Федосеев / ТАСС

Фото: Лев Федосеев / ТАСС

В публикации указано, что Александр Быданов погиб 4 января «при выполнении боевой задачи». Прощание с погибшим прошло в Апатитах 17 февраля.

Нападение на губернатора произошло во время его встречи с жителями Апатитов в апреле 2024 года. Когда чиновник выходил из здания ДК «Строитель», к нему подошел мужчина и ударил ножом в живот. Пострадавшему потребовалась операция, его выписали из больницы в том же месяце. Александра Быданова при задержании ранили в ногу. Изначально он заявлял, что хотел причинить вред здоровью чиновника из-за личной неприязни, но уже на суде в октябре того же года сказал, что хотел убить. Присяжные признали подсудимого виновным в покушении на убийство, суд назначил ему 13 лет колонии.

Защита просила суд смягчить приговор с учетом того, что фигурант активно сотрудничал со следствием. Апелляционная и кассационная инстанции оставили вердикт без изменений.