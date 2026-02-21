Burberry продлила права на три товарных знака в России на 10 лет

Британский производитель одежды, аксессуаров и парфюмерии Burberry продлил в Роспатенте на 10 лет срок действия исключительных прав на три товарных знака. Среди них — надписи Burberry и Burberry London, England, сообщает ТАСС.

По данным агентства, прежний срок действия прав по этим брендам истек в сентябре прошлого года и в январе текущего. Знаки зарегистрированы по 4, 8, 9, 11, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28 и 41 классам Международной классификации товаров и услуг (МКТУ). Это косметика, парфюмерия, очки, кожаные изделия, ювелирные изделия, одежда и обувь и другие.

Французско-американский Coty, в который входит Burberry, объявил о прекращении деятельности в России в апреле 2022 года.