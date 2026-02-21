Туристические направления сменили лидеров

На праздники туристы поедут во Вьетнам. Спрос на это направление оказался втрое выше, чем годом ранее и потеснил по интересу Турцию и даже Россию, рассказали “Ъ FM” в Level.Travel. На поездки внутри стран на 23 февраля пришлось всего 5% забронированных туров — на 2% ниже, чем в 2025-м. За счет коротких выходных, уменьшился и средний чек поездок. Сильнее всего в ОАЭ — на 21%, до 216 тыс. руб. На отпуск в Таиланд или Вьетнам туристы потратят на 4-5% меньше — около 290 тыс. руб. Средний чек туров по России остался прежним, порядка 75 тыс. руб.

При этом пятерка популярных направлений заметно изменилась, рассказали в пресс-службе сервиса бронирования туров и отелей Level.Travel: «Изменилась первая пятерка популярных направлений. Лидер тот же —Египет, на него приходится треть всех бронирований. На второе место поднялись Объединенные Арабские Эмираты, их доля выросла до 22%. Таиланд чуть потерял — до 15%, но вошел в тройку. Интерес к Вьетнаму вырос втрое к февралю прошлого года, его доля 9% вместо 3%. Так, азиатское направление сместило Россию и вытеснило из топ-5 Турцию. Средний чек на поездки в длинные февральские выходные показал снижение год к году в среднем на 12%. Тур в Египет обходится в 188 тыс. руб. Тропические направления стоят примерно 270 тыс. руб. на семью.

Средний чек туров по России остался прежним — 75 тыс. руб. Еще февральские выходные в этот раз выгодно совпали со школьными каникулами при модульной системе. Так что доля туристов с детьми на Level Travel выросла с 30% до 37%. Что касается мартовских праздников, картина похожая. Россияне берут дополнительные дни и улетают в полноценный отпуск на морские курорты. Тут к Египту, Арабским Эмиратам, Таиланду, Вьетнаму и Турции присоединяется Китай. Среди нетипичных вариантов замечены Япония и Иордания. В целом по всем направлениям средний чек мартовских туров снизился на 11%, до 207 тыс. руб. Это перелет, проживание в отеле и медстраховка».

По оценкам сервиса, почти четверть туров на длинные выходные россияне забронировали более, чем за два месяца. А вот за последнюю неделю - с захватом 23 февраля, средний чек вырос на 16% год к году. Аналогичная ситуация и с длинными мартовскими праздниками, отмечают туроператоры. Все авиакомпании работают с системой динамического ценообразования. Поэтому купить билеты и сейчас можно куда угодно, вопрос в бюджете, отмечает генеральный директор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян: «Перелет Москва—Сочи в октябре стоил 5-6 тыс. руб. Сейчас билетов в Сочи на 8 марта полно, только цена уже не 12 тыс. руб. туда-обратно, а 50 тыс. руб. Рост составил 500-600%. То же самое и с гостиницами. Отельеры видят, что высокие даты хорошо покупают, и, естественно, тоже поднимают цены. Даже железная дорога, которая раньше не баловалась поднятием цен, начала этим заниматься. И теперь у РЖД так называемое динамическое ценообразование. Просто, к счастью, они продают билеты не за полгода, как авиакомпания, а только за 90 дней.

Тем не менее рост цен — 50%. И РЖД тоже себе позволяет поднимать цены на высокие даты. Так как праздники короткие, всего три дня, люди в основном выбирают автомобиль, едут куда-нибудь в радиусе 500-700 км от своего города. В пограничные направления, конечно, на три дня не едут. Либо в Стамбул на выходные. Бали — слишком далеко для такого короткого путешествия. Поэтому спрос меньше. Если брать рейсы поближе к европейской части России, здесь однозначный лидер — Турция. Стамбул на три дня — пожалуй, хит продаж. На втором месте, но с огромным отставанием, Дубай. Дальше уже Египет, но там уже тоже очень большое отставание».

Спрос на поездки 8 марта год к году вырос на 26%, а на некоторые направления — до 70%. Как указывают в Coral Travel, многие женщины хотели бы получить в подарок именно путешествие: провести день в SPA-отеле, встретить весну в теплых краях или отправиться за новыми впечатлениями. В топ-5 направлений, по версии турагентства, вошли Анапа и Геленджик, Москва и Подмосковье с городами Золотого кольца, Санкт-Петербург и Крым. По данным Onlinetours Premium, самым дорогим туром за границу 8 марта стала поездка на двоих в ОАЭ за 1,4 млн руб.

Екатерина Вихарева