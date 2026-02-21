Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Туристические направления сменили лидеров

Куда отправятся россияне на длинных выходных

На праздники туристы поедут во Вьетнам. Спрос на это направление оказался втрое выше, чем годом ранее и потеснил по интересу Турцию и даже Россию, рассказали “Ъ FM” в Level.Travel. На поездки внутри стран на 23 февраля пришлось всего 5% забронированных туров — на 2% ниже, чем в 2025-м. За счет коротких выходных, уменьшился и средний чек поездок. Сильнее всего в ОАЭ — на 21%, до 216 тыс. руб. На отпуск в Таиланд или Вьетнам туристы потратят на 4-5% меньше — около 290 тыс. руб. Средний чек туров по России остался прежним, порядка 75 тыс. руб.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

При этом пятерка популярных направлений заметно изменилась, рассказали в пресс-службе сервиса бронирования туров и отелей Level.Travel: «Изменилась первая пятерка популярных направлений. Лидер тот же —Египет, на него приходится треть всех бронирований. На второе место поднялись Объединенные Арабские Эмираты, их доля выросла до 22%. Таиланд чуть потерял — до 15%, но вошел в тройку. Интерес к Вьетнаму вырос втрое к февралю прошлого года, его доля 9% вместо 3%. Так, азиатское направление сместило Россию и вытеснило из топ-5 Турцию. Средний чек на поездки в длинные февральские выходные показал снижение год к году в среднем на 12%. Тур в Египет обходится в 188 тыс. руб. Тропические направления стоят примерно 270 тыс. руб. на семью.

На Эверест пройдут не все

Средний чек туров по России остался прежним — 75 тыс. руб. Еще февральские выходные в этот раз выгодно совпали со школьными каникулами при модульной системе. Так что доля туристов с детьми на Level Travel выросла с 30% до 37%. Что касается мартовских праздников, картина похожая. Россияне берут дополнительные дни и улетают в полноценный отпуск на морские курорты. Тут к Египту, Арабским Эмиратам, Таиланду, Вьетнаму и Турции присоединяется Китай. Среди нетипичных вариантов замечены Япония и Иордания. В целом по всем направлениям средний чек мартовских туров снизился на 11%, до 207 тыс. руб. Это перелет, проживание в отеле и медстраховка».

По оценкам сервиса, почти четверть туров на длинные выходные россияне забронировали более, чем за два месяца. А вот за последнюю неделю - с захватом 23 февраля, средний чек вырос на 16% год к году. Аналогичная ситуация и с длинными мартовскими праздниками, отмечают туроператоры. Все авиакомпании работают с системой динамического ценообразования. Поэтому купить билеты и сейчас можно куда угодно, вопрос в бюджете, отмечает генеральный директор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян: «Перелет Москва—Сочи в октябре стоил 5-6 тыс. руб. Сейчас билетов в Сочи на 8 марта полно, только цена уже не 12 тыс. руб. туда-обратно, а 50 тыс. руб. Рост составил 500-600%. То же самое и с гостиницами. Отельеры видят, что высокие даты хорошо покупают, и, естественно, тоже поднимают цены. Даже железная дорога, которая раньше не баловалась поднятием цен, начала этим заниматься. И теперь у РЖД так называемое динамическое ценообразование. Просто, к счастью, они продают билеты не за полгода, как авиакомпания, а только за 90 дней.

Отели переходят на тихий час

Тем не менее рост цен — 50%. И РЖД тоже себе позволяет поднимать цены на высокие даты. Так как праздники короткие, всего три дня, люди в основном выбирают автомобиль, едут куда-нибудь в радиусе 500-700 км от своего города. В пограничные направления, конечно, на три дня не едут. Либо в Стамбул на выходные. Бали — слишком далеко для такого короткого путешествия. Поэтому спрос меньше. Если брать рейсы поближе к европейской части России, здесь однозначный лидер — Турция. Стамбул на три дня — пожалуй, хит продаж. На втором месте, но с огромным отставанием, Дубай. Дальше уже Египет, но там уже тоже очень большое отставание».

Спрос на поездки 8 марта год к году вырос на 26%, а на некоторые направления — до 70%. Как указывают в Coral Travel, многие женщины хотели бы получить в подарок именно путешествие: провести день в SPA-отеле, встретить весну в теплых краях или отправиться за новыми впечатлениями. В топ-5 направлений, по версии турагентства, вошли Анапа и Геленджик, Москва и Подмосковье с городами Золотого кольца, Санкт-Петербург и Крым. По данным Onlinetours Premium, самым дорогим туром за границу 8 марта стала поездка на двоих в ОАЭ за 1,4 млн руб.

Екатерина Вихарева

Новости компаний Все