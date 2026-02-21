LG подала заявки на регистрацию двух товарных знаков в России

LG Electronics, приостановившая поставки в Россию в 2022 году, подала в Роспатент заявку на регистрацию двух товарных знаков. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные Роспатента.

Заявки на регистрацию «Mini RGB evo» и «TurboWash» поступили в ведомство ранее в этом месяце. Заявитель — «ЭлДжи Электроникс Инк». В сервисе проверки контрагентов Rusprofile пояснили, что после регистрации бренды можно будет использовать для выпуска пылесосов, стиральных машин, микроволновых печей и другой техники. Сейчас под брендом «TurboWash» выпускают стиральные машины.