Пентагон начал испытания прототипов военных дронов для массового производства

Пентагон на этой неделе приступил к испытаниям прототипов беспилотников, представленных на конкурс 25 частными компаниями. Испытания продлятся до марта, пишет портал Axios.

Испытания проходят на базе сухопутных войск Форт-Беннинг (штат Джорджия). В них участвует в том числе компания Red Cat's Teal Drones. Ее гендиректор Джефф Томпсон заявил, что Пентагон ставит приоритетом возможность организовать массовое производство. «Если вы не можете производить и доставить их вовремя или опаздываете на две недели, вы выбываете из игры»,— отметил он.

Компания-победитель получит заказ на поставку дронов на $150 млн. В число участников также входят Dzyne Technologies, Firestorm Labs , Neros, Performance Drone Works, Vector Defense.

В декабре 2025 года глава Пентагона Пит Хегсет объявил о запуске программы «Доминирование дронов». Она предполагает закупку около 340 тыс. беспилотников в четыре этапа, первый из которых получил название Gauntlet. Пентагон в целом рассчитывает потратить на эту программу чуть более $1 млрд.