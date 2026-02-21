Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку на Ямале

В Ямало-Ненецком автономном округе совершил вынужденную посадку вертолет Ми-8. Об этом сообщили «РИА Новости» в авиационной транспортной компании «Ямал». Представитель перевозчика подчеркнула, что «пассажиры и члены экипажа живы», за ними из Салехарда вылетел резервный борт.

Вертолет направлялся из поселка Панаевск в Яр-Сале. По данным Baza, вертолет с вахтовиками приземлился вблизи населенного пункта Панаевск, не долетев до посадочной площадки около 400 метров. Ми-8 «жестко сел и перевернулся на бок», утверждает Telegram-канал. По его данным, на борту находилось 10 человек, из них один получил травму головы, но госпитализация пострадавшему не требуется. В депздраве региона подтвердили «РИА Новости», что пассажирам и экипажу оказали медпомощь на месте. Серьезных травм не выявлено.

В «Ямале» заявили, что устанавливают обстоятельства и причины произошедшего.