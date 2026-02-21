В Луганской народной республике изменят названия топонимов, которые не соответствуют нормам русского языка. Об этом сообщил глава региона Леонид Пасечник. В марте 2022 года он подписал указ о возвращении названий населенных пунктов, переименованных украинскими властями.

«Это требует в том числе и достаточно серьезных финансовых затрат ... Но к этому однозначно нужно будет возвращаться», — сказал глава ЛНР (цитата по «РИА Новости»).

Леонид Пасечник уточнил, что речь идет именно о приведении названий улиц и районов к стандартам русского языка. Например, Жовтневый район Луганска планируется переименовать в Октябрьский. Глава ЛНР добавил, что местные власти также могут поддержать инициативы жителей о присвоении улицам имен героев СВО.