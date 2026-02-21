На федеральных трассах в Курганской области ограничили движение автобусов и фур

В Курганской области на трех участках федеральных трасс из-за снегопада временно ограничили движение рейсовых автобусов, маршрутных такси и большегрузного транспорта. Предварительное время снятия запрета — 22 часа 21 февраля, сообщает пресс-служба ФКУ «Управление автодорог „Южный Урал“».

Ограничения действуют с 11 часов 21 февраля на трассе Р254 «Иртыш» (Челябинск — Курган) на участке 55–465 км, Р254 «Иртыш» (Курган — Тюмень) — 0–91 км, а также Р354 (Екатеринбург —Шадринск — Курган) — 125–356 км.

Время отмены ограничений может быть изменено. Водителям рекомендуют учитывать эту информацию при планировании маршрута.