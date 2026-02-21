После пожара на улице Фрунзе госпитализировали пять человек

Пять человек пострадали в результате пожара в доме 16 по улице Фрунзе в Московском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщили 21 февраля в городском управлении МЧС.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Сообщение о пожаре поступило в экстренные службы в 2:30. Огонь распространился по площади 65 кв. м в одной из квартир. Ликвидировать возгорание удалось спустя чуть менее чем два часа.

Пятерых пострадавших госпитализировали в медучреждение. По данным 78.ru, среди них двухнедельный младенец и женщина, впавшая в кому из-за отравления угарным газом.

Артемий Чулков