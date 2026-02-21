Жительницу Ульяновской области задержали за обман граждан из 8 регионов с памятником погибшим бойцам СВО

В Ульяновской области сотрудники уголовного розыска МО МВД России «Чердаклинский» задержали 23-летнюю жительницу региона, подозреваемую в мошеннических действиях под предлогом сбора на установку мемориала погибшим в зоне проведения СВО. Об этом сообщает УМВД России по Ульяновской области.

По предварительным данным полиции, в ноябре 2024 года злоумышленница в мессенджере создала группу, в которую добавила родственников погибших бойцов в зоне проведения СВО, проходивших службу в одной из воинских частей Самарской области. Она предложила родственникам бойцов установить мемориальный памятник погибшим и объявила для этого сбор денег. Сумма переводов варьировалась от 8 до 12 тыс. руб. Деньги фигурантка потратила на личные нужды.

Подозреваемая собирала заявления от родственников на имя главы администрации с ходатайством об установке памятника, а также посетила населенный пункт, где планировалось установить мемориал. Делала она это, чтобы придать значимость своим действиям.

Жертвами обмана стали жители Ульяновской, Самарской, Пензенской, Ростовской областей, Камчатского, Красноярского краев, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Республики Татарстан. В органы внутренних дел Ульяновской области поступило 17 заявлений от пострадавших граждан.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении фигурантки избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

