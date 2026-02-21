Спецпредставитель президента России, глава РФПИ Кирилл Дмитриев прокомментировал обвинения в адрес бывшего принца, брата короля Великобритании Эндрю Маунтбеттен-Виндзора. По мнению участника российской делегации на переговорах по Украине, описанные в «файлах Эпштейна» деяния Эндрю сродни сатанизму.

В соцсети X господин Дмитриев разместил копию одного из материалов ФБР. В документе свидетель сообщает, что в возрасте 6-8 лет подверглась сексуальному и физическому насилию со стороны британского принца и его знакомых.

«Принц Эндрю из Великобритании и его сатанинские либеральные западные соратники истязают шестилетнего ребенка», — написал Кирилл Дмитриев. Он добавил, что «Россия борется с сатанизмом».

Эндрю Маунтбеттен-Виндзора задержали 19 февраля по подозрению в злоупотреблении служебным положением. Вечером того же дня его отпустили на время проведения расследования. Брату короля инкриминируют тайную пересылку секретной информации миллиардеру Джеффри Эпштейну в те годы, когда член королевской семьи был спецпредставителем по международной торговле и инвестициям. Полиция провела обыски по нескольким адресам.