Участник СВО с Камчатки получил звание Героя России в 19 лет

Военнослужащий Сергей Крашенинников с Камчатки, проходящий службу в зоне СВО, по указу президента удостоен звания Героя России. Об этом сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

Сергей Крашенинников — второй справа

Фото: Telegram-канал губернатора Камчатского края Сергей Крашенинников — второй справа

Боец с позывным «Крош» служит в батальоне «Арктический» 40-й бригады морской пехоты. Военнослужащему 19 лет. В преддверии Дня защитника Отечества министр обороны Андрей Белоусов вручил ему награду, передает «Камчатка-информ».

По словам камчатского губернатора, морпех отличился под Курском: штурмовая группа под его командованием взяла восемь опорных пунктов ВСУ и удерживала позиции 52 дня.