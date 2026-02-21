Петербуржца задержали за тушение Вечного огня на Марсовом поле

В Санкт-Петербурге задержали мужчину, который несколько дней назад потушил Вечный огонь на Марсовом поле.

Информация о происшествии поступила в полицию около полуночи 18 февраля, сообщили в петербургском главке МВД. После просмотра записей камер видеонаблюдения сотрудники выяснили, что в мемориальном парке были двое мужчин, один из них залил огонь водой из бутылки. Было возбуждено уголовное дело по статье об осквернении мемориальных сооружений (ч. 1 ст. 243.4 УК РФ).

«В кратчайшие сроки полицейские установили личность участника ночной выходки», — заявили в полиции. На следующий день на улице Бориса Шмелева оперативники задержали подозреваемого — 50-летнего местного жителя. Мужчину доставили в отдел, но после задержания объяснить свой поступок он не смог.