Вагон электрички сошел с рельсов под Люберцами

На перегоне Люберцы-1 – Быково Казанского направления МЖД сошел с рельсов вагон электрички. Пассажиров в поезде не было, никто не пострадал, сообщили в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).

ЧП произошло в 5:05 мск. Причины пока не установлены. Поезда на перегоне Люберцы-1 — Раменское в сторону области временно следовали по соседним путям с остановками на станциях Отдых и Фабричная. К 8:00 мск поезда МЦД-3 отставали от графика на 10 минут.

К 9:20 утра железнодорожникам удалось вернуть вагон на рельсы, движение поездов на участке было восстановлено. Пригородные поезда следуют со всеми остановками «с незначительным отклонением от графика», уточнили в МЖД.