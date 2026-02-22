Экс-депутат заксобрания может выйти из банкротства

Антон Федорец, финансовый управляющий бывшего депутата заксобрания края и экс-руководителя ФГУП «Машзавод им. Дзержинского» Егора Заворохина, ходатайствовал о завершении процедуры реализации имущества должника. Об этом свидетельствует информация в картотеке суда. Ходатайство подано 17 февраля – менее чем через месяц, после того как суд в очередной раз продлил срок банкротства экс-депутата.

Напомним, в 2019 году господин Заворохин был осужден на шесть с половиной лет за хищение имущества оборонного предприятия. 14 августа 2023 года экс-депутат был признан банкротом. В декабре прошлого года он вышел на свободу.