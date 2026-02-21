Магазин «М Видео» в пермском ТРК подешевел на 36%

Стоимость помещения магазина федеральной сети по продаже электроники и бытовой техники «М Видео» в ТРК «Столица» в Перми снизилась до 244 млн руб. Сообщение о продаже размещено на сайте «Авито».

Лот был выставлен на продажу в июле 2025 года. Актив площадью 4 тыс. кв. м. изначально продавался за 384,9 млн руб. с условием, что магазин «М Видео» будет продолжать пользоваться помещением на условиях долгосрочной аренды. Продавцом помещения указана компания «М Видео». 5 февраля 2026 года цена в объявлении снизилась на 64,1 млн руб., до 320,7 млн руб., а 19 февраля — на 76,8 млн руб., до 244 млн руб.

По данным сервиса 2ГИС, в Перми насчитывается 11 магазинов сети «М Видео», среди которых в гипермаркете «Лента» (пр. Парковый, 66), ТРЦ «Планета» (ш. Космонавтов, 162б), ТЦ «Луч» (ул. Куйбышева, 147), ТЦ «Рубин» (ул. М. Рыбалко, 85) и другие.