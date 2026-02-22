Глава краевого Минприроды утвержден в должности

Зампред правительства края — министр природных ресурсов Пермского края Дмитрий Беланович утвержден в должности. Согласно данным СПАРК-Интерфакс, 20 февраля в ЕГРЮЛ внесены соответствующие изменения. С 17 декабря чиновник занимал должность в статусе и.о.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Ранее сообщалось, что после формирования краевого правительства несколько руководителей продолжили работать в статусе «и. о.». Помимо господина Белановича, речь шла о главе минздрава Анастасии Крутень и министре финансов Екатерине Тхор. В кабмине уточняли, что все три чиновника еще должны пройти этап согласования с профильными структурами правительства РФ, а госпожа Тхор — еще и с законодательным собранием Пермского края. На этой неделе депутаты заксобрания утвердили госпожу Тхор в должности. Госпожа Крутень пока не прошла согласование в Минздраве РФ.

Дмитрий Беланович, Анастасия Крутень и Екатерина Тхор возглавляют министерства в Прикамье с 2020 года. Во втором составе правительства они сохранили должности, а Дмитрий Беланович пошел на повышение, став зампредом.