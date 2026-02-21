В Ярославле открылась выставка итальянской живописи XVII–XIX веков

В Музее зарубежного искусства в Ярославле открылась выставка «Итальянская живопись XVII–XIX веков в собрании князей Юсуповых», представляющая произведения из коллекции Музея-заповедника «Архангельское». Это второй совместный проект Ярославского художественного музея и «Архангельского». Выставка посвящена собранию итальянской живописи, сформированному князем Николаем Борисовичем Юсуповым (1751–1831), известным коллекционером и дипломатом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Помпео Батони, Венера и Амур, 1785.

Фото: Ярославский художественный музей Помпео Батони, Венера и Амур, 1785.

Собранная Юсуповым коллекция включала около 500 произведений, из которых итальянская живопись составляла значительную часть — около 200 картин. Князь активно путешествовал по Италии, в том числе служил послом в Турине с 1783 по 1788 год и регулярно посещал Рим, который в тот период был центром европейского искусства. Он приобретал картины у итальянских мастеров, включая Помпео Батони, и заказывал работы Мариано Росси. Юсупов был одним из первых русских коллекционеров, систематически собиравших произведения итальянской живописи конца XVIII — начала XIX века.

«Выставка предоставляет возможность познакомиться с выдающимися образцами итальянской живописи из собрания Музея-заповедника «Архангельское», оценить масштаб личности князя Николая Борисовича Юсупова, чья деятельность способствовала интеграции шедевров европейского искусства в русский культурный контекст и заложила основы будущих музейных собраний»,— сообщили в Ярославском художественном музее.

Выставка работает с 21 февраля по 28 июня.

Антон Голицын