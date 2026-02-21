Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о ликвидации троллейбусного парка в Березниках

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК России по Пермскому краю Дениса Головкина доклад о предварительных и окончательных результатах расследования уголовного дела, связанного с ликвидацией троллейбусного парка в Березниках. Об этом сообщает следком Прикамья. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Поводом для расследования уголовного дела стало обращение жителей города, несогласных с планируемой ликвидацией троллейбусного движения. «Несмотря на то, что транспортные линии, замена которых производилась в 2018 году, находятся в исправном состоянии, компетентными органами без учета мнения населения принято решение об их демонтаже и запуске по существующим маршрутам автобусов. Обращения граждан в различные инстанции результатов не принесли. До настоящего времени мер, направленных на предотвращение уничтожения троллейбусного движения, не принято», - говорится в сообщении.

Напомним, о том, что власти Березников в 2026 году намерены свернуть работу троллейбусов и заменить их автобусами стало известно осенью прошлого года. Основная причина — сильный износ существующего парка и необходимость модернизации сетевого хозяйства, которая оценивается в 2 млрд руб. Таким образом, в Пермском крае не останется такого вида общественного транспорта, как троллейбус.