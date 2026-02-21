В Оренбуржье администрацию района обязали сократить срок расселения аварийного дома на девять лет

Суд удовлетворил требование прокуратуры Кваркенского района сократить срок расселения многоквартирного дома на девять лет — не позднее 31 декабря 2027 года. Об этом сообщает прокуратура Оренбургской области.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как уточняют в ведомстве, администрация района признала аварийным и подлежащим сносу многоквартирный дом, который расположен на ул. Школьной в с.Аландское. Жители дома должны быть расселены до 31 декабря 2036 года. Однако, учитывая состояние строения, такой длительный срок расселения нарушает права жителей дома.

Руфия Кутляева