В Кургане открылся центр автофиксации нарушений большегрузов на трассах УрФО

В Курганской области открылся Центр автоматизированной фиксации административных правонарушений (ЦАФАП). С его помощью будут контролировать вес грузов, перевозимых по трассам всего Уральского федерального округа, сообщает пресс-служба правительства региона.

Соглашение об открытии ЦАФАП подписали губернатор Курганской области Вадим Шумков и начальник Межрегионального территориального управления Ространснадзора России Сергей Фомин. Центр начал работу на базе Курганского территориального отдела государственного автодорожного надзора.

В ЦАФАП будет поступать и обрабатываться с помощью систем искусственного интеллекта информация с пунктов весогабаритного контроля, установленных на дорогах регионов Уральского федерального округа. Ранее вся документация обрабатывалась в Центральном федеральном округе. Подразделение в Кургане позволит проще и быстрее решать возникающие вопросы в спорных ситуациях. Пока в пилотном режиме к сотрудникам центра поступает информация о нарушениях с пунктов весового и габаритного контроля в Курганской области. В ближайшие месяцы планируется подключение остальных постов, расположенных на всей территории Урала.

Первый заместитель губернатора Курганской области Анатолий Воробьев на открытии центра подчеркнул, что это «знаковое событие» для региона. «Безусловно, региону оказано доверие. Теперь здесь будут обрабатываться документы всего Уральского федерального округа. Это позволит повысить качество работы, собираемость с нарушителей штрафов, которые возвращаются в бюджет и направляются из дорожного фонда на новые объекты»,— сказал первый замгубернатора.