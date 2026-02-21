Стоимость набора для приготовления блинов в Прикамье снизилась почти на 7%

Средняя стоимость набора продуктов для приготовления блинов в Пермском крае составляет 107,99 руб. Такие данные приводит Росстат со ссылкой на центр стратегических разработок (ЦСР). «Индекс блинов» составлен на основе сравнения стоимости ингредиентов для приготовления блинов на семью из четырех человек. В состав набора входит пшеничная мука, молоко, яйца, сахар, соль и подсолнечное масло.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

В прошлом году такой набор продуктов стоил в Пермском крае 116 руб.

В этом году стоимость приготовления блинов в Прикамье ниже, чем в целом по России. По данным ЦСР, на общероссийском уровне цена на набор продуктов для блинов составляет 113,64 руб. Это на 4,7% ниже, чем в прошлом году.

Несмотря на то, что стоимость набора в Прикамье ниже общероссийской, это самый высокий показатель в Приволжском федеральном округе. Так, в Кировской области приготовление блинов обойдется в 95,6 руб., в Пензенской области 92,68 руб. В то же время в соседней Свердловской области стоимость набора продуктов примерно такая же как и в Прикамье и составляет 107,64 руб.