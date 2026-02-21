Путин разрешил изымать криптовалюту при уголовном расследовании

Президент Владимир Путин подписал закон, который устанавливает порядок изъятия цифровой валюты у фигурантов уголовных дел. Документ дополняет Уголовный и Уголовно-процессуальный кодекс положениями о признании криптовалюты имуществом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент России Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ Президент России Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ

Согласно закону, в протоколе при изъятии криптовалюты должны быть указаны вид валюты, ее количество и адреса-идентификаторы. Носители и доступ к цифровой валюте необходимо хранить в опечатанном виде. В некоторых случаях средства могут быть переведены на специальный адрес. Порядок перевода и хранения должно определить правительство.

Замминистра юстиции Елена Ардабьева сообщала, что закон закрепляет уже существующую практику изъятия цифровых активов. Документ предусматривает и взаимодействие с зарубежными криптобиржами.