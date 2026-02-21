Губернаторы понесут ответственность за отдых детей в регионах

Президент Владимир Путин подписал закон, который устанавливает прямую ответственность губернаторов за проведение детских оздоровительных кампаний в регионах.

Одновременно закон повышает статус региональных межведомственных комиссий по вопросам организации детского отдыха. Их будут возглавлять губернаторы.

Авторами законопроекта выступила группа депутатов Госдумы во главе с председателем палаты Вячеславом Володиным. Господин Володин сообщал, что изменения позволят усилить контроль за проведением оздоровительной кампании, обеспечив более требовательный подход к качеству и безопасности.