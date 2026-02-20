Жительница Ульяновска заложила квартиру и перевела мошенникам почти 2 млн рублей

Полиция Ульяновской области возбудила уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до 10 лет лишения свободы). Об этом в пятницу вечером сообщило региональное УМВД.

По информации ведомства, в пятницу, 20 февраля, в дежурную часть отдела полиции Железнодорожного района Ульяновска обратилась местная жительница с заявлением о совершении в отношении нее мошеннических действий.

Она сообщила, что ей на телефон поступали звонки сначала от якобы представителей налоговой службы и банка. Звонившие пояснили женщине, что некие злоумышленники пытаются перевести денежные средства с ее банковского счета на финансирование экстремистов. Не зная, что это просто обман мошенников с целью напугать человека и лишить его возможности вдумчиво оценивать происходящее, перепуганная женщина последовала инструкциям мошенников и, оформив в банке кредит под залог квартиры, перевела мошенникам на якобы «безопасные счета» 1,8 млн руб.

Андрей Васильев, Ульяновск