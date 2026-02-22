Курс доллара. Прогноз на 23–27 февраля
Мнения и прогнозы аналитиков о том, как будет вести себя рубль
Курс доллара на мировом рынке обновил месячный максимум. По итогам минувшей недели индекс DXY (курс доллара относительно шести ведущих валют) вырос на 1,1%, до 98 пунктов, максимума с 23 января. В России курс доллара поднялся лишь на 8 коп., до 76,735 руб./$. Устойчивость российской валюты связана со значительными продажами иностранной валюты со стороны Банка России и экспортеров.
|Банки
|Прогноз курса доллара (руб./$)
|Банк Зенит
|78.00
|ПСБ
|80.00
|«БКС Мир инвестиций»
|76.00-80.00
|Банк Русский Стандарт
|76.00-78.00
|«Цифра банк»
|75.00-77.00
|Консенсус-прогноз *
|77.80
* Консенсус-прогноз рассчитывался как среднее арифметическое прогнозов аналитиков
Национальная валюта может получить поддержку от приближения сроков единого налогового платежа
Перед длинными выходными российский рубль демонстрирует минимальные изменения, в пределах 1% к основным валютам. Примечательно, что незначительное ослабление рубля наблюдается, несмотря на относительно высокие цены на нефть: котировки Brent с начала недели прибавляют около 5,7%, с начала года — примерно на 15%. Тем не менее на следующей неделе национальная валюта может получить поддержку от приближения сроков единого налогового платежа. Сохраняющееся предложение валюты на продажу со стороны регулятора также выступает в пользу укрепления национальной валюты. В конечном счете рубль может торговаться в рамках диапазона 75–77 руб./$, проявляя склонность к умеренному укреплению.
Нефтяные цены могут еще вырасти
Традиционную поддержку курсу российского рубля может оказать приближение пика налоговых выплат экспортерами. Вдобавок к этому нефтяные цены могут еще вырасти на фоне активного обсуждения перспектив нового витка эскалации конфликта США и Ирана. В фокусе инвесторов и свежие данные по ВВП США за последний квартал прошлого года. Отдельное внимание рынков — ожидания принятия закона в ЕС о запуске цифрового евро, который, по прогнозам, усилит роль европейской валюты в цифровой экономике, а также укрепит суверенные позиции евро в еврозоне.
В первый рабочий день после праздников рубль может существенно укрепиться
Рубль уходит на выходные в хорошей форме, ближе к нижней границе нашего прогнозного интервала 76–80 руб./$. Последние несколько дней обороты рынка сохраняются чуть выше среднего. Полагаем, что в первый рабочий день после праздников рубль может существенно укрепиться на фоне недопроданной во время китайских праздников Банком России валюты. Ожидаемый объем продаж — около 80 млрд руб. Далее будет налоговый период. Волатильность курса будет повышенной до конца месяца.
Поддержку котировкам национальной валюты будут оказывать продажи валюты со стороны ЦБ РФ
На следующей неделе курс рубля снова может перейти к росту. Поддержку котировкам национальной валюты будут оказывать продажи валюты со стороны ЦБ РФ, подготовка экспортеров к налоговым выплатам, что увеличит предложение валюты на рынке, а также сезонно слабый спрос на нее со стороны импортеров. В такой ситуации пара юань/рубль к концу следующей недели может опуститься ниже отметки 11 руб./CNY.
Позитивом выступает рост цен на эталонные сорта нефти
Давление на рубль оказывает восстановление позиций доллара на международном рынке на фоне роста напряженности на Ближнем Востоке. Позитивом выступает рост цен на эталонные сорта нефти, который частично транслируется и на стоимость российской нефти, несмотря на высокие дисконты. Еженедельные данные по инфляции в РФ указывают на возможность продолжения дальнейшего снижения размера ключевой ставки, однако рост спроса на локальные облигации частично компенсирует негатив для рубля.