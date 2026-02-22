Курс доллара. Прогноз на 23–27 февраля

Дмитрий Рожков,

директор казначейства Национальная валюта может получить поддержку от приближения сроков единого налогового платежа Перед длинными выходными российский рубль демонстрирует минимальные изменения, в пределах 1% к основным валютам. Примечательно, что незначительное ослабление рубля наблюдается, несмотря на относительно высокие цены на нефть: котировки Brent с начала недели прибавляют около 5,7%, с начала года — примерно на 15%. Тем не менее на следующей неделе национальная валюта может получить поддержку от приближения сроков единого налогового платежа. Сохраняющееся предложение валюты на продажу со стороны регулятора также выступает в пользу укрепления национальной валюты. В конечном счете рубль может торговаться в рамках диапазона 75–77 руб./$, проявляя склонность к умеренному укреплению.

Максим Тимошенко,

директор департамента операций на финансовых рынках Нефтяные цены могут еще вырасти Традиционную поддержку курсу российского рубля может оказать приближение пика налоговых выплат экспортерами. Вдобавок к этому нефтяные цены могут еще вырасти на фоне активного обсуждения перспектив нового витка эскалации конфликта США и Ирана. В фокусе инвесторов и свежие данные по ВВП США за последний квартал прошлого года. Отдельное внимание рынков — ожидания принятия закона в ЕС о запуске цифрового евро, который, по прогнозам, усилит роль европейской валюты в цифровой экономике, а также укрепит суверенные позиции евро в еврозоне.

Илья Федоров,

главный экономист В первый рабочий день после праздников рубль может существенно укрепиться Рубль уходит на выходные в хорошей форме, ближе к нижней границе нашего прогнозного интервала 76–80 руб./$. Последние несколько дней обороты рынка сохраняются чуть выше среднего. Полагаем, что в первый рабочий день после праздников рубль может существенно укрепиться на фоне недопроданной во время китайских праздников Банком России валюты. Ожидаемый объем продаж — около 80 млрд руб. Далее будет налоговый период. Волатильность курса будет повышенной до конца месяца.

Богдан Зварич,

управляющий по анализу банковского и финансового рынков Поддержку котировкам национальной валюты будут оказывать продажи валюты со стороны ЦБ РФ На следующей неделе курс рубля снова может перейти к росту. Поддержку котировкам национальной валюты будут оказывать продажи валюты со стороны ЦБ РФ, подготовка экспортеров к налоговым выплатам, что увеличит предложение валюты на рынке, а также сезонно слабый спрос на нее со стороны импортеров. В такой ситуации пара юань/рубль к концу следующей недели может опуститься ниже отметки 11 руб./CNY.