Путин разрешил некоторым организациям не составлять консолидированную отчетность

Президент России Владимир Путин подписал закон, предоставляющий некоторым организациям финансового рынка право не составлять собственную консолидированную финансовую отчетность. Закон вступит в силу с 1 марта 2026 года.

Проект поправок в законы «О консолидированной финансовой отчетности» и «О рынке ценных бумаг» внесло в Госдуму правительство России в конце ноября 2025 года.

Согласно нововведениям освобождение от составления консолидированной финотчетности предоставляется страховым организациям (за исключением медицинских, работающих исключительно в сфере ОМС), негосударственным пенсионным фондам и управляющим компаниям.

Такое право возникает, если у организации нет ценных бумаг, допущенных к торгам; ее финансовая информация включается в консолидированную отчетность другой компании внутри группы; акционеры организации (участники, учредители) уведомлены о намерении не составлять такую отчетность и согласны с ним. На представление согласия отводится не менее 45 календарных дней с момента направления уведомления.

Как отметил член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин («Единая Россия»), бизнес часто вынужден готовить одни и те же отчеты и за себя, и за материнскую структуру. «Документ устраняет это дублирование», — отметил он (цитата по ТАСС). Депутат подчеркнул, что право не распространяется на кредитные организации, а также на участников рынка, которые обязаны составлять отчетность по другим федеральным законам.

