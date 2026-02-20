Путин ратифицировал протокол сотрудничества с Китаем по проекту «Ямал СПГ»

Россия ратифицировала протокол сотрудничества с Китаем по проекту «Ямал СПГ» и развитию других совместных инициатив по производству сжиженного природного газа. Документ подписал президент России Владимир Путин.

Протокол подписан в Москве и Пекине 27 декабря 2024 года. По словам полпреда правительства в Госдуме Александра Синенко, документ закрепляет дополнительные условия для сотрудничества двух стран в области производства СПГ.

В мае 2025 года министр энергетики России Сергей Цивилев говорил, что китайские компании могут войти в новые СПГ-проекты НОВАТЭКа. Как уточнял вице-премьер Александр Новак, КНР также хочет поучаствовать в строящемся СПГ-проекте в Усть-Луге (оператор — «Русхимальянс»).

Сейчас китайские CNPC и CNOOC (каждая с долей в 10%) участвуют в проектах «Арктик СПГ-2» НОВАТЭКа. Проект включает строительство трех производственных очередей по выпуску СПГ мощностью 6,6 млн т в год каждая.

Китайская CNPC (20%) и Фонд шелкового пути (9%) — акционеры «Ямал СПГ». Проект реализуется на ресурсной базе Южно-Тамбейского месторождения полуострова Ямал. НОВАТЭК владеет долей в 50,1% в проекте.