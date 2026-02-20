«Молот» уступил в Рязани

В рамках чемпионата ВХЛ хоккеисты «Молота» уступили на выезде ХК «Рязань-ВДВ». Команды являются соседями по турнирной таблице. Молотобойцы занимают 12 место, а их соперники 14-е. Каждая из команд борется за попадание в плей-офф турнира. Хозяева льда забили по голу в каждом из периодов и оформили «сухую» победу со счетом 3:0.

Пермская команда сохранила место в топ-16 и два следующих поединка так же проведет вне родных стен. Ближайшие игры для подопечных Льва Бердичевского пройдут в Пензе и Саратове.