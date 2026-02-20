При взрыве в школе жандармерии Буэнос-Айреса пострадали четыре человека

В столице Аргентины Буэнос-Айресе в Высшей школе жандармерии произошел взрыв, сообщает аргентинское издание La Nacion. Четверо полицейских пострадали.

Двое раненых были доставлены в больницу с ожогами. Третьему офицеру медицинскую помощь оказали на месте, а четвертому провели оксигенотерапию. Жизням пострадавших ничего не угрожает.

Инцидент произошел в полдень в районе Монсеррат. Как отмечается в публикации, сотрудники жандармерии открыли посылку, полученную ими четыре месяца назад и хранившуюся на 11-м этаже здания.

Вместе со спровоцировавшей взрыв посылкой жандармерия получила еще две — однако они не были вскрыты. Проведенная проверка показала, что они взрывчатки не содержат.

Полиция оцепила район, где произошел взрыв. В соседнем со зданием Высшей школы жандармерии квартале объявили эвакуацию. На место происшествия прибыли Федеральная специальная спасательная бригада, а также несколько высокопоставленных чиновников, включая министра безопасности Алехандру Монтеолива.