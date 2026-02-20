Над Азовским морем сбили пять беспилотников

В период с 16:00 мск до 20:00 над Азовским морем уничтожили пять украинских БПЛА. Об этом сообщили в минобороны РФ.

Всего за этот время сбили семь БПЛА: по одному над Белгородской и Курской областями.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», еще два БПЛА над Миллеровским и Чертковским районами были сбиты с 23:00 19 февраля до 07:00 20 февраля. Позднее беспилотник перехватили в небе над Каменском-Шахтинским. Спустя несколько часов пришло еще одно сообщение о том, что над Ростовской областью сбили один БПЛА.

Мария Хоперская