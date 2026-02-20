«Сирена-трэвел» перешла под госконтроль

Никулинский райсуд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства имущества собственников группы компаний «Сирена-трэвел», оператора крупнейшей в стране системы бронирования авиабилетов Leonardo. Как установила Генпрокуратура, а вслед за ней и суд, ГК основал действующей депутат Госдумы Рифат Шайхутдинов, незаконно используя для этого активы ГУП «Главное агентство воздушных сообщений гражданской авиации» (ГУП ГАВС ГА), которым он ранее руководил. Его партнером выступал Ибрагим Сулейманов, находящийся сейчас под следствием в том числе за заказные убийства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рифат Шайхутдинов

Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ Рифат Шайхутдинов

Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ

По данным Генпрокуратуры, общества, входящие в ГК, используя имущество бывшего ГУП ГАВС ГА и доходы от их эксплуатации, стали разработчиками и операторами системы обслуживания пассажиров, глобальной системы распределения, иных билетных и биллинговых решений. Помимо этого, они оформили права на программные продукты, в их числе «Миксвел» (Mixvel), «Трансхост» (Transhost), «Леонардо» (Leonardo), «Вэбскай» (Websky), использующиеся для нужд более 80% рынка авиапассажирских услуг.

Стоимость активов ГК «Сирена» превысила 35 млрд руб., валовая прибыль составляет 8,5 млрд руб.

В доход государства также обращено взыскание на коррупционно нажитые активы ответчиков. В их числе:

отельный комплекс «Новотель» в Санкт-Петербурге (здание площадью 14 138 кв. метров);

сеть апарт-отелей «Вало» в Северной столице (35 нежилых помещений общей площадью 6 197 кв. метров, 257 машино-мест площадью свыше 3 тыс. кв. м, земельный участок площадью 2,3 га);

6 коммерческих предприятий в сфере туристического бронирования;

6 коттеджей (в Москве, Московской и Ленинградская областях);

11 квартир (в Москве и Санкт-Петербурге);

10 земельных участков (в Ленинградской, Московской и Тверских областях);

12 машино-мест (в столичном регионе).

В целях недопущения срыва производственных процессов, утечки персональных данных граждан, возникновения критических ситуаций по остановке продаж авиабилетов, по ходатайству прокурора суд обратил вынесенное решение к немедленному исполнению.

Николай Сергеев, Мария Локотецкая