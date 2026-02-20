В России ввели в оборот 130 млн средств гигиены для мужчин перед 23 февраля

С декабря по февраль в России ввели в оборот около 130 млн единиц мужской косметики. Больше всего представлено средств для мытья тела, на втором месте — дезодоранты и антиперспиранты, на третьем — пены, лосьоны и кремы для бритья. Об этом сообщили «Ъ» в Центре развития перспективных технологий (оператор системы «Честный знак»).

«Показатели ввода продукции в оборот подтверждают: мужская косметика остается одним из ключевых сегментов праздничного спроса перед 23 февраля наряду с привычными носками и бельем»,— отмечается в пресс-релизе.

В ЦРПТ указали на рост числа гигиенических средств в необычной упаковке — флаконов в виде канистр, бутылок пива и виски, а также мыла в форме пистолета и гранаты. Объемы упаковок увеличиваются до 750 мл, 1 л и выше.

«Помимо базовых гелей для душа и пены для бритья, теперь производители предлагают десятки тысяч средств с различными составами, эффектами и ароматами»,— добавили в ЦРПТ. Производители стали чаще представлять универсальные средства — форматы «3-в-1» уступают место продуктам «8-в-1» и более.