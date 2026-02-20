С 1 сентября магазины не смогут отказать россиянам в подтверждении возраста в Max

С 1 сентября 2026 года наличие опции с подтверждением возраста через мессенджер Max станет обязательным во всех магазинах России. Таким же образом можно будет подтверждать льготы и карты лояльности торговых сетей, сообщили в Минпромторге.

«Постановление, устанавливающее обязанность продавца принимать такие сведения, подписано»,— указано в сообщении ведомства (цитата по ТАСС).

В Минпромторге добавили, что продавцам придется обеспечить техническую базу для проверки предоставляемой информации. Вместе с тем, пояснили в ведомстве, для подтверждения возраста или соцстатуса по-прежнему можно будет использовать бумажные документы.