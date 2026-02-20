В Мордовию — по грибы

Мордовия претендует на звание грибного или яичного центра России. К такому выводу пришла команда главы республики Артема Здунова. Он принял участие в программе «Регион-2030» на столичной площадке национального центра «Россия», где губернаторы презентуют свое видение развития субъекта на ближайшую пятилетку. И хотя срок полномочий господина Здунова подходит к концу, во втором он, похоже, не сомневается.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Глава Мордовии Артем Здунов

«Для меня Мордовия будущего — это место, где ты уверенно можешь родиться. Обращаюсь к тем, кто еще не родился: рождайтесь в Мордовии»,— пошутил губернатор, взяв приветственное слово. Республика долгое время была в числе аутсайдеров по динамике рождаемости, но за последние годы сумела вырваться в лидеры, заняв пятое место, похвалился он.

Напомним, Артем Здунов возглавил Мордовию в 2021 году, набрав на выборах более 78% голосов. Срок его полномочий закончится в сентябре. Будет ли он претендовать на второй, сам губернатор предпочел не отвечать: «У нас президент определяет и народ республики». Тем не менее о будущем региона господин Здунов уже готов рассуждать с позиции новой пятилетки.

По его словам, даже с учетом лидерства Мордовии в ряде отраслей, включая фармацевтику, агропромышленность и машинное производство, нужно думать о рабочих местах: «Люди высвобождаются, идет роботизация производства — надо людей трудоустраивать».

В качестве варианта решения проблемы занятости господин Здунов предложил креативные индустрии.

Определить их направление взялась АНО «Креативная экономика», с которой мордовский губернатор подписал соглашение о стратегическом сотрудничестве. Организация была создана в 2020 году при поддержке первого заместителя руководителя администрации президента Сергея Кириенко и оказывает регионам услуги по творческому осмыслению их будущего. «Креативная экономика» уже сотрудничала с властями Красноярского края, Новосибирской, Рязанской и Еврейской автономной областей, а также Ямало-Ненецкого автономного округа.

Первой находкой оказался «Мордовский гриб» — бренд, обладающий, по словам креативщиков, международным потенциалом.

Грибы используют не только в кулинарии, но и в фармацевтике, и даже в строительстве, а за рубежом они становятся частью массовой культуры, рассказывал один из продюсеров «Креативной экономики». В качестве примера сотрудник АНО привел американский сериал The Last of Us («Одни из нас»), не упомянув, правда, что там грибы стали причиной нашествия зомби. «Этот рынок уже около $100–150 млрд»,— добавил он.

На следующем слайде оказалась еще более креативная идея: «Мордовия = яйца».

Именно такая ассоциация должна приходить в голову россиян, ведь регион занимает лидирующие позиции в производстве яиц, объяснил продюсер. Эту специфичную тему креативщики предложили продвигать в событийных форматах и медийных объектах. Наконец, последним брендом республики, по мнению «Креативной экономики», может стать виски, который в Ирландии и Шотландии настаивают в бочках из мордовского мореного дуба.

«Высокоградусную» идею раскритиковал местный аграрий Александр Земченко, присутствовавший на встрече с Артемом Здуновым. Он напомнил, что рекламировать алкоголь в России нельзя, и задался резонным вопросом: «Как это все позиционировать?» А вот грибной креатив господин Земченко поддержал, рассказав, что сейчас сам готовится запустить две площадки по выращиванию итальянских порчини.

