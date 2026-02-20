Спецкорр “Ъ” Андрей Колесников стал лауреатом конкурса деловой журналистики

В рамках Недели российского бизнеса в отеле The Carlton были подведены итоги Всероссийского конкурса деловой журналистики-2025. Специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников победил в номинации имени первого президента РСПП Аркадия Вольского «Честь выше прибыли».

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин и специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников

— С одной стороны, премия от российского бизнеса по идее должна быть денежной,— поделился своими соображениями Андрей Колесников.— А с другой, я слишком хорошо отдаю себе отчет в том, что честь выше прибыли.

Лучшим региональным изданием признан «Коммерсантъ-Урал».