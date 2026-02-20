Экспорт вологодского мороженого за прошедший год увеличился в 4 раза

За 2025 год Вологодская область экспортировала 800 тонн мороженого. Это более чем в четыре раза больше, чем за 2024-й, сообщил губернатор региона Георгий Филимонов в своем Telegram-канале.

В прошедшем году лакомство из Вологодчины поставляли в Израиль, Казахстан, Китай, Монголию, Республику Беларусь и Сенегал. Местный завод выпускает свыше 30 тыс. тонн мороженого в год. Для его производства используется выпускаемая в регионе продукция: молоко, сливки, сливочное масло.

Вологодская область также поставляет мороженое в субъекты РФ. Более 31% поставок приходятся на Москву и Московскую область.

Татьяна Титаева