Икра горбуши стала самой популярной по продажам среди россиян

К середине февраля средняя цена на лососевую икру в России достигла 9,8 тыс. руб. за кг. Самая популярная среди россиян — икра горбуши. Стоимость 200 г на начало года составила от 1,8 тыс. до 2,2 тыс. руб. Об этом сообщили «Ъ» в Рыбном союзе и Центре развития перспективных технологий (оператор системы «Честный знак»).

«Стоимость икры зависит от объема вылова видов рыб. Горбуша — самый массовый вид тихоокеанских лососей, на нее приходится основной объем вылова во время путины на Дальнем Востоке»,— пояснил аналитик Рыбного союза Николай Мочалов.

Лидерами по потреблению икры среди регионов с апреля по декабрь 2025 года стали:

Камчатский край (более 100 г на человека); Москва (80 г); Сахалинская область (74 г); Карелия (68 г); Московская область (52 г).

На Москву и Московскую область приходится почти половина продаж всей икры. Большая часть продается в верхнем ценовом сегменте (9,5–10 тыс. руб. за кг). Чаще всего россияне покупают икру в металлических банках. «Икра в жести хранится дольше всего, поэтому этот формат традиционно выбирают те, кто покупает продукт впрок или для праздничного стола»,— отметили в Рыбном союзе. На втором месте по продажам — стеклянная упаковка, на третьем — пластик.