Апартаментам прописали правила регистрации

Граждане смогут регистрироваться по месту пребывания не только в жилье, но и в апартаментах, если они не входят «в номерной фонд средств размещения». Это следует из опубликованных МВД поправок к законодательству и проекта правительственного постановления. Документы появились после решения Конституционного суда (КС) РФ, признавшего, что владельцы апартаментов фактически живут в них, хотя по закону этот сегмент недвижимости является нежилым. Опрошенные “Ъ” юристы считают, что поправки сделают покупку апартаментов более привлекательной.

Проект правительственного постановления о правилах регистрации граждан и поправки к закону «О праве граждан РФ на свободу передвижения» опубликованы МВД в пятницу, 20 февраля, на портале regulation.gov.ru. В ст. 2 закона вносятся изменения, позволяющие считать местом пребывания (и временно регистрироваться в нем) не только жилое, но и «нежилое помещение, сходное по характеристикам с квартирами в многоквартирном доме, предназначенное для проживания граждан». Такое помещение не должно входить «в номерной фонд средств размещения» (то есть гостиниц и домов отдыха). Предоставление «заведомо недостоверных сведений или документов» об апартаментах МВД предлагает считать фиктивной регистрацией.

Согласно проекту постановления, человек будет обязан регистрироваться по месту пребывания «в нежилых помещениях, предназначенных для проживания», если останавливается там на срок свыше 90 дней.

Для этого в МВД нужно будет представить удостоверение личности, заявление и основание для временного проживания в апартаментах (договор найма, свидетельство о собственности или заявление от владельца помещения). Такие же нормы действуют и для временной регистрации в жилых помещениях, но в случае с апартаментами потребуется еще и копия документов о строительстве здания «как предназначенного для проживания граждан».

МВД разработало законопроект во исполнение постановления КС от 3 февраля 2026 года. Тогда суд признал, что владельцы апартаментов фактически проживают в них, хотя по закону этот сегмент недвижимости является нежилым. КС пришел к этому выводу, рассматривая жалобу москвички Виктории Пиуновой, которая не смогла зарегистрироваться по месту пребывания в апартаментах, принадлежащих матери ее супруга. В итоге суд разрешил временную регистрацию собственникам апартаментов и их родственникам, указав поправить законодательство. При этом, согласно постановлению КС, регистрироваться по месту жительства в апартаментах по-прежнему нельзя. А регистрация по месту пребывания не должна налагать на власти «дополнительные обязанности по благоустройству территории, созданию и поддержанию на ней социальной, транспортной и иных инфраструктур» (см. “Ъ” от 4 февраля 2026 года).

Управляющий партнер адвокатского бюро «Юг» Юрий Пустовит говорит, что законопроект соответствует постановлению КС. «Везде, где необходимо, указания на регистрацию в жилом помещении дополнены указанием на регистрацию в нежилом помещении, пригодном для проживания граждан»,— поясняет он, напоминая, что в действующем законодательстве нет понятия апартаментов в том смысле, как этот термин используется в «обыденной речи». Представитель юридической группы «Яковлев и партнеры» Сергей Сергеев подчеркивает, что постановление суда «исполняется буквально»: в законодательство вводится новая конструкция о нежилом месте пребывания при условии, что оно сопоставимо по характеристикам с квартирой и предназначено для проживания.

При этом юрист обращает внимание, что законодатель выбрал «максимально осторожную модель» и предусмотрел «фильтры».

Помещение, согласно проекту постановления, должно быть признано «соответствующим» уполномоченным правительством федеральным органом, а гражданин должен документально подтвердить, что «здание изначально проектировалось для проживания». «Иными словами, речь не о свободной регистрации во всех апартаментах, а только в тех, которые пройдут административный "допуск". Законопроект реализует позицию КС, но одновременно заметно сужает ее применение»,— считает он.

Поправки сделают покупку апартаментов более привлекательной, поскольку там можно будет регистрироваться законно, добавляет Юрий Пустовит. «Для рынка недвижимости эффект будет умеренно положительным»,— предполагает господин Сергеев. Убирается один из ключевых аргументов против апартаментов — невозможность легальной временной регистрации, и это повышает привлекательность для семей и арендаторов, поясняет он. Но постоянной регистрации по месту жительства по-прежнему не предусмотрено, и апартаменты остаются в отдельной правовой категории, добавляет юрист.

Александр Воронов